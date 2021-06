Vorwürfe von Kollegin - Hat Lena Meyer-Landrut das Cover und den Titel ihrer neuen EP geklaut?

Lange Zeit war es still um Lena Meyer-Landrut. Sogar auf Instagram löschte die 30-Jährige all ihre Beiträge. Doch kurz darauf kündigte sie neue Musik an. Mit «Confident», «Kind» und »Optimistic» veröffentlichte die Sängerin in nur wenigen Tagen gleich drei neue EPs. Der Jubel bei den Fans ist gross, eine Kollegin von Lena ist über die Neuerscheinungen aber alles andere als begeistert.