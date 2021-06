Hat Lena Meyer-Landrut ihre Designs bei Kim Kardashians geklaut?

Lena Meyer-Landrut geht unter die Modeschöpferinnen. Gemeinsam mit der Modeplattform About You veröffentlichte die deutsche Sängerin kürzlich ihre erste Kollektion.

Kopiert von Kim Kardashian?

Einigen kommen die Kleidungsstücke bekannt vor. So schreibt eine Userin: «Oh, da hat sich aber jemand extrem von Kim Kardashian und ihrer Marke Skims inspirieren lassen. #copypaste» Andere pflichten der Userin bei. Tatsächlich hat die Kollektion einige Ähnlichkeit mit Kim Kardashians Kleider- und Loungewear-Linie Skims. So gibt es auch bei Kardashian Boyfriend-Shirts und Radlerhosen in gedeckten Tönen zu kaufen.

Z u Lena Meyer - Landruts Verteidigung muss gesagt werden ; das Rad für Basic-Pieces lässt sich vermutlich nicht neu erfinden. L iegt es an den Farben? Beide bieten ihre Kleidungsstücke vorwiegend in neutralen , erdigen Farben in Nude-Tönen an.