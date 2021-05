Babyfoto auf Instagram : Hat Loredana ein zweites Kind bekommen?

Lange wurde gerätselt, nun postet Rapperin Loredana auf Instagram ein Babyfoto. Hat die 25-Jährige ihr zweites Kind bekommen? Fans können es kaum glauben.

Die Rapperin heizt die Gerüchte selbst immer wieder an – mit verdächtigem Schoppen- und Familienemojis oder dieser Insta-Story mit Babyschuh.

Albanische Medien hatten schon seit Ende März über eine mögliche Schwangerschaft von Loredana spekuliert. Nicht zuletzt, weil die Rapperin die Gerüchte gleich selbst mehrfach befeuert hatte: Mit Familien- und Schoppen-Emojis, einem Designer-Babyschuh und den Worten «I need a second baby» («Ich brauche ein zweites Kind»).

Danach legte Lori auf Tiktok nach. In einem Kurzvideo gab sie eine Hörprobe ihres neuen albanischen Songs und tanzte dabei in einem XL-Pulli. «Babybauch unterm Hoodie, sorry», schrieb sie dazu in der Kommentarspalte – inmitten von tausenden Feedbacks ihrer Fans.