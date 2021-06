Belarussischer Autokrat - Hat Lukaschenko Blogger Roman Protassewitsch geschlagen?

1 / 9 Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko wird verdächtigt, seinen Gefangenen Roman Protassewitsch verprügelt zu haben. via REUTERS Lukaschenko habe Protassewitsch die Nase gebrochen. AFP Das meldet das Oppositionsnetzwerk Bypol. VIA REUTERS

Darum gehts Seit dem 23. Mai sitzt der oppositionelle Blogger Roman Protassewitsch in einem belarussischen Gefängnis.

Alexander Lukaschenko soll ihn dort besucht und tätlich angegriffen haben.

«Der verzweifelte Diktator sinkt auf ein unglaublich niedriges Niveau», sagt ein ehemaliger Vertrauter Lukaschenkos.

Die Vorgänge um den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko nehmen immer seltsamere Züge an. Lukaschenko soll den Blogger Roman Protassewitsch, den seine Schergen seit mehreren Wochen gefangen halten, höchstpersönlich im Gefängnis verprügelt haben.

Das zumindest behauptet die Organisation Bypol, die sich aus mehreren hundert ehemaligen belarussischen Armeeangehörigen, Polizistinnen und Polizisten und Geheimdienstmitarbeitenden zusammensetzt. Die sich im Exil aufhaltende Oppositions-Politikerin Swetlana Tichanowskaja führt Bypol an.

«Angeborener Sinn für Rache»

Auf Telegram schreibt Bypol: «Wir wissen mit Sicherheit, dass Roman Protassewitsch nach seiner Festnahme am 23. Mai 2021 [..] ins Gefängnis-1 gesteckt wurde. Am nächsten Tag kam laut unseren Informationen die Autokolonne des Diktators [Lukaschenko] in der Untersuchungshaftanstalt an.» Und weiter: «Wir erhielten Informationen, dass Lukaschenko persönlich dem inhaftierten Journalisten die Nase gebrochen hat.» So berichten die Zeitungen von CH Media.

Ein ehemaliger hochrangiger Kommandant der belarussischen Terroreinheit bekräftigt diesen Vorwurf, ebenfalls via Telegram. «Lukaschenko hat einen angeborenen Sinn für Rache. Der verzweifelte Diktator sinkt auf ein unglaublich niedriges Niveau, kommt an und schlägt die Inhaftierten», so der Kommandant Igor Makar.

Lukaschenko schlägt auch verbal um sich

Roman Protassewitsch befindet sich seit dem 23. Mai in belarussischer Gefangenschaft. Die belarussische Armee holte dazu eigens einen Linienflieger der Airline Ryanair aus der Luft – angeblich wegen einer Bombendrohung. In der Folge wurde Protassewitsch gleich zweimal dazu gezwungen, an einem TV-Interview und einer Medienkonferenz teilzunehmen. Beide Male sagte er – offensichtlich unter Druck stehend –, ihm gehe es gut und er werde anständig behandelt.

Das Vorgehen von Lukaschenko sorgte international für Empörung. Die EU beschloss Sanktionen. Gerade am Montag brachte sie umfassende neue Wirtschaftssanktionen auf den Weg. Medizin, die Lukaschenko offensichtlich so gar nicht schmeckt.

Gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Belta griff er insbesondere Deutschland frontal an: «Was wir nicht erwartet haben ist, dass sich auch Deutschland an dieser kollektiven Verschwörung beteiligt», so Lukaschenko anlässlich des 80. Jahrestags des Überfalls von Hitler-Deutschland auf die Sowjetunion, an den Belarus und andere frühere Sowjetstaaten am Dienstag erinnert haben.

«Ein Erbe der Nazis?»

Er hätte eine Beteiligung an den Sanktionen nicht von denjenigen erwartet, «deren Vorfahren jeden dritten Belarussen umgebracht haben», sagte Lukaschenko. Zugleich griff er Aussenminister Heiko Maas (SPD) an, der zuvor zu den Zielen der EU-Wirtschaftssanktionen gesagt hat: «Wir wollen auf die Art und Weise einen Teil dazu beitragen, dass dieses Regime finanziell ausgetrocknet wird.»

Lukaschenko sagte: «Herr Maas, wer sind Sie? Ein reuiger Deutscher, oder ein Erbe der Nazis?» Er solle öffentlich darauf antworten.

Nach der weithin als gefälscht geltenden Präsidentenwahl im vergangenen August hatten in Belarus zeitweise hunderttausende Menschen gegen Langzeitmachthaber Lukaschenko protestiert. Zehntausende Menschen wurden vorübergehend festgenommen. Er hatte sich mit 80,1 Prozent der Stimmen für eine sechste Amtszeit von der Wahlkommission bestätigen lassen.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!