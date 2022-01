Harriet Robson – Hat Manchester-United-Star Mason Greenwood seine Freundin misshandelt?

Harriet Robson postete am Sonntagmorgen auf Instagram Bilder ihres mit Blutergüssen übersäten Körpers. Im ersten Bild ihrer Story ist zu sehen, wie sie ein blutverschmiertes Gesicht hat. Dazu schreibt sie: «Für alle, die wissen möchten, was Mason Greenwood mit mir macht.» Der 20-jährige Greenwood ist Profifussballer und spielt als Stürmer bei Manchester United. In der englischen Nationalmannschaft gehört er zum erweiterten Kader. Er gilt als grosses Talent, sein Marktwert liegt aktuell bei über 50 Millionen Franken. Kurz nach 10.00 Uhr (MEZ) hat Robson ihr ganzes Instagram-Profil gelöscht.