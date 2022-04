Heftige Vorwürfe : Hat Marine Le Pen fast 140’000 Euro veruntreut?

Mitten im französischen Wahlkampf sorgen Vorwürfe der Veruntreuung gegen die rechte Präsidentschaftsanwärterin Marine Le Pen für Aufsehen. Die Rechtspopulistin soll EU-Gelder veruntreut haben.

Ein Bericht der EU-Anti-Betrugsbehörde Olaf mit Vorwürfen gegen Marine Le Pen sei am 11. März eingegangen und werde derzeit geprüft, erklärte die Pariser Staatsanwaltschaft am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das investigative Nachrichtenportal «Mediapart» hatte das Papier am Samstag in Teilen veröffentlicht. Darin wird Le Pen dem Bericht zufolge vorgeworfen, während ihrer Zeit als Europaabgeordnete zwischen 2004 und 2017 knapp 137’000 Euro an EU-Geldern veruntreut zu haben.