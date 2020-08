Gemeinsam zum Pilates

Hat Meghan in Adele eine neue beste Freundin gefunden?

Die Sussexes kommen langsam aber sicher in ihrer neuen Heimat Los Angeles an. Zu verdanken haben sie dies unter anderem einer prominenten Nachbarin: Adele.

Die britische Sängerin lebt in der unmittelbaren Nachbarschaft der beiden und soll sich laut «The Mirror» in den vergangenen Monaten insbesondere mit Meghan angefreundet haben.

Seit März diesen Jahres leben Meghan (39) und Harry (35) in Los Angeles – abgeschottet von der Öffentlichkeit in einer Villa mit einem hohen Zaun.

Auch Harry hat Pilates entdeckt

Adele komme zudem oft einfach so bei Meghan und Harry vorbei, um Hallo zu sagen und sich nach dem Befinden ihrer Nachbarn zu erkunden. Auch die Britin lebt mit ihrem siebenjährigen Sohn Angelo ein sehr zurückgezogenes Leben in Los Angeles, ist jedoch bekannt dafür, den Kontakt mit den Leuten in ihrem Quartier zu suchen. Flüchtig gekannt haben sich Meghan und Adele jedoch bereits bevor sie Nachbarinnen wurden: Vor eineinhalb Jahren trafen sie sich bei einem Charity-Event in London.