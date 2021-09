Mein Horrordate - «Hat mein Date etwa auf dem Klo gekokst?»

So haben wir aber einfach unsere Nummern ausgetauscht und uns ab da fast täglich geschrieben. Nach einer Woche haben wir uns schliesslich zu einem richtig echten Date verabredet, in einem Restaurant mit Bar, damit wir dort anschliessend noch ein bisschen ‹verhocken› können. Ich war mega aufgeregt und hatte mein Outfit schon mindestens drei Tage vorher parat.

«Ich glaube, Sinan kam schon betrunken an»

Sinan hat mich vor dem Restaurant schon zur Begrüssung euphorisch abgeknutscht, was mich sehr freut. Mir ist aber auch aufgefallen, dass er bereits eine kleine Fahne hat. Nicht so tragisch, denke ich mir, schliesslich ist Donnerstagabend, also kleiner Freitag und so. Oh boy. Wenn ich zu diesem Zeitpunkt nur geahnt hätte, was da noch kommt.