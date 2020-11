Frage von Livio (23) an Doktor Sex

Ich und meine Freundin haben viel Sex, oft mehrmals am Tag. Immer wieder klagt sie danach über Schmerzen und darüber, dass sich ihre Vagina wund anfühlt und stark gerötet ist. Wegen der Symptome dachte sie auch schon an einen Scheidenpilz.

Auch eine Spermaallergie habe ich schon in Betracht gezogen, denn wenn sie damit in Berührung kommt, hat sie manchmal rötliche Flecken. Und wenn beim Blasen was ins Auge geht, wird dieses krass rot. Ich weiss von anderen Partnerinnen, dass dies nicht so sein muss.