«SRF Unlocked»: Yvonne Eisenring über Einblicke in fremde Handys

Darum gehts In der SRF-Doku-Serie «Unlocked» durchforstet Moderatorin Yvonne Eisenring Smartphones von wildfremden Menschen.

Dabei werden äusserst intime und private Inhalte gezeigt und geteilt.

An bereitwillige Personen zu kommen, sei schwierig gewesen, offenbart die 35-Jährige im Interview. Auch meint sie, dass sie vor der Kamera nicht in ihr Handy blicken lassen würde.

Yvonne, wie hat es sich angefühlt, fremde Handys zu durchstöbern?

Ich liebe Gespräche, die persönlich, ehrlich und intim sind. Small Talk langweilt mich. Ein Gespräch, das durch ein Smartphone entsteht, ist nie oberflächlich, was ich grossartig finde. Aber es hat mich am Anfang auch Überwindung gekostet, etwas so Privates von einer fremden Person zu durchstöbern. Die Leute, die mir das Handy gaben, schenkten mir viel Vertrauen und mir war wichtig, dass sich die Person dabei immer wohlfühlt. Das ist meinem Team und mir zum Glück immer gelungen.

Was war deine skurrilste und was die überraschendste Entdeckung?

Am überraschendsten fand ich, dass das Thema Geld immer noch das grösste Tabu ist. Ich durfte sehen, welche Pornos angeschaut wurden oder was für Bilder in den gelöschten Fotos versteckt sind. Ich durfte nie-abgeschickte Liebeserklärungen und missglückte Anmachsprüche auf Dating-Apps lesen. Aber der Kontostand war dann doch einigen zu privat.

Würdest du dein Handy von einer fremden Person durchstöbern lassen?

Ja, aber nicht vor der Kamera. Aber ich bin auch in einer etwas anderen Position. Ich gebe in meinen Büchern, Essays und Kolumnen und auch im SRF-Podcast «Zivadiliring» schon viel preis und das Leben neben meinem Dasein als Autorin und Moderatorin möchte ich schützen.

Wie schwierig war es, Protagonistinnen und Protagonisten zu finden?

Sehr schwierig. Es war anstrengend, energiezehrend und zeitaufwendig! Natürlich wollen die meisten Leute ihr Smartphone nicht hergeben. Wir mussten oft bis spät in die Nacht drehen, bis wir genügend Mutige gefunden haben. Aber ich bin ehrlich: Bevor wir den Pilot gedreht haben, waren wir alle unsicher, ob wir überhaupt Protagonistinnen und Protagonisten finden. Wenn ich von unserer Sendungsidee erzählt habe, haben mir alle gesagt: Da macht doch niemand mit! Aber wie wir nun wissen, lagen alle falsch.

Kannst du dir erklären, weshalb wir so verklemmt sind, wenn es um unsere Handys geht?

Ich finde das sehr verständlich. Nichts ist so intim und persönlich wie das Smartphone: Es kennt alle unsere Geheimnisse, speichert unsere privatesten Momente und gewährleistet deshalb den authentischsten Einblick. Oder anders gesagt: Was man auf Google sucht, traut man sich oft nicht mal seine beste Freundin zu fragen. Die Gedanken, die man in den Notizen niederschreibt, kennen nicht mal die Partner. Und was man auf dem Bankkonto hat, verrät man sonst auch niemandem.

Gibt es ein Learning, das du aus diesem Projekt mitnimmst?

Alle unterschätzen ihre Bildschirmzeit. Und viele speichern ihre Passwörter in den Notizen. Was mich am meisten berührt hat, war zu sehen, wie ehrlich und offen wir Schweizerinnen und Schweizer sind. Einerseits war ich beeindruckt, wie divers die junge Schweiz ist. Andererseits ist es auch schön zu sehen, dass wir nichtsdestotrotz alle irgendwie gleich sind: Wir haben den Whatsapp-Chat mit dem Ex archiviert, googeln jeden Schnupfen und enden bei «baldiger Tod», wir machen zwanzig Selfies, um dann eines als spontanen Schnappschuss zu präsentieren, und Konversationen auf Dating-Apps sind in 99 Prozent der Fälle ziemlich unbeholfen.