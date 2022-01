Hat Michelle Hunzikers Schwiegermutter Maria Luisa Gavazenni zum Liebes-Aus mit Tomaso Trussardi beigetragen?

Laut der Zeitung haben italienische Medien schon in den Anfängen der Beziehung Bekannte der Trussardi-Witwe zitiert, die ausplauderten, dass Maria Luisa mit der Partnerinnenwahl ihres einzigen noch lebenden Sohnes nicht zufrieden sei. So hiess es, dass sie die gebürtige Schweizerin für zu unseriös halte, um das vor über Hundert Jahren gegründete italienische Modehaus zu repräsentieren.

Maria Luisa wollte kein «Showgirl»

Tomaso sei ein «reiches Muttersöhnchen»

Was Michelle laut «Bild»-Quelle ebenfalls missfiel: «Sie erkannte, dass Tomaso ein reiches Muttersöhnchen ist. Er ist ihr zu langweilig geworden.» So habe er seine Zeit meist in Bergamo bei seiner Mutter und der Firma verbracht, während sie es bevorzugt habe, mit den Kindern in Mailand zu sein.