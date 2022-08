Wil ZH: «Hat mir das Herz gebrochen» – Rehkitze liegen tot in ungesichertem Schacht

Brigitta R. fand am Samstag zwei tote Rehkitze in einem Schacht in Wil ZH.

Zwei Rehkitze sind in Wil ZH in einen Schacht gefallen.

Schockierender Anblick in Wil ZH: Brigitta R. ging am Samstag mit ihrem Hund am Waldrand in der Nähe der deutschen Landesgrenze spazieren. «Auf einer Wiese habe ich mit dem Hund gespielt. Plötzlich legte er sich hin und rührte sich nicht mehr vom Fleck. Auf meine Rufe hat er nicht reagiert.»