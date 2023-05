Ex-Bachelorette Zaklina Bäbler-Djuricic erwartet ihr drittes Kind

Lange war es ruhig auf den Social-Media-Kanälen von Zaklina Bäbler-Djuricic. Nun herrscht Klarheit, wieso: Die Bachelorette aus dem Jahr 2016 ist zum dritten Mal schwanger – und das bereits in der 20. Woche! Die frohe Nachricht verkündete sie am Dienstagabend mit einem Spiegelselfie auf Instagram. Während auf dem Foto einerseits bereits ein deutlicher Babybauch zu erkennen ist, lässt es andererseits eine fordernde Zeit vermuten. Zu Recht, wie sie im Post offenbart.

In den letzten Monaten sei bei der 35-Jährigen sowohl beruflich als auch privat einiges zusammengekommen. Die «unerwartete Schwangerschaft» sei schliesslich «mitten im Chaos passiert». Auf genauere Umstände geht sie nicht näher ein, sondern meint lediglich, dass sie diese Ereignisse habe «verdauen» müssen. Doch damit nicht genug: «Ich lag während sechs Wochen nur im Bett, weil mir während 24 Stunden einfach nur schlecht war – noch schlimmer, als während der letzten Schwangerschaft», klagt Zaklina. Doch das Leben sei nun mal so, «manchmal zieht es einem halt einfach den Boden unter den Füssen weg».

In Bruno fand Zaklina den Partner fürs Leben

Papa des Kindes ist Bruno Bäbler (41). 2017 hatten sich die KV-Angestellte und der Bauunternehmer in der Silvesternacht kennengelernt. Mit ihrem Auserwählten in der Kuppelshow hatte es einige Monate zuvor nicht geklappt. Im April 2020 gab sie Bruno dann in einer kleinen Trauung in Zürich das Jawort, bevor im November 2021 ihre Liebe mit der Geburt von Töchterchen Lily (1) gekrönt wurde. Aus einer früheren Beziehung hat Zaklina bereits einen Sohn – den 14-jährigen Leandro.