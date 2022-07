FCZ-Aus in Quali: «Hat nichts mit Fussball zu tun, wenn man alle 2 Minuten am Boden liegt»

Karabach Agdam – so heisst die FCZ-Endstation im Kampf um die Champions League. Trotz einer kämpferischen Leistung im Zürcher Letzigrund scheitert der FCZ mit einem Gesamtscore von 4:5 und muss nun mit der Europa-League-Quali leben. Bereits nächsten Donnerstag trifft man auswärts in Belfast auf den nordirischen Verein Linfield. Dieser kassierte im CL-Quali-Duell gegen Bodo/Glimt eine 0:8-Packung – wohlgemerkt in einem Spiel.

In der Tat: Der FCZ hielt im Gegensatz zur ersten Halbzeit im Hinspiel in Baku mit Karabach mit. Spielte deutlich aggressiver und sorgte dafür, dass sich die Gäste im Letzigrund nicht entfalten konnten. Die Gäste fielen eher mit Zeitspiel statt Kabinettstücken auf, auch wenn immer wieder die Qualität der Offensivakteure hervorblitzte. Trainer Foda meinte nach Spielschluss: «Das hat halt nichts mit Fussball zu tun, wenn man alle zwei Minuten am Boden liegt.» Der Neu-Coach des FCZ sagte weiter: «Sie haben schon gespürt, dass wir immer am Drücker sind. Es ist eine erfahrene Mannschaft, damit muss man leben.» Der Coach wollte die Tatsache des Zeitspiels aber nicht als Grund für das Aus sehen. «Es wurde sieben Minuten nachgespielt. Da haben wir ja auch getroffen.»

«Natürlich nervt es»

Am Samstag geht es für den FCZ in St. Gallen weiter. Dann kommt das Spiel in Belfast. Der erste Pflichtspielsieg unter Franco Foda soll her. Der Coach will dem Team nun wieder Selbstvertrauen einimpfen. «Es ist jetzt die Aufgabe, die Mannschaft aufzubauen. Wir haben wenig Zeit bis zum Samstag, werden aber auch wieder frische Spieler bringen.» Der 56-Jährige meint weiter: «In allen Spielen bislang haben kleine Momente gefehlt. So ist der Fussball. Wir müssen in Ruhe weiterarbeiten. Wenn wir so weitermachen, dann wird der Erfolg auch auf unsere Seite zurückkehren.»