An der Hochzeitsfeier seines Agenten Jeffrey Azoff in Montecito, Kalifornien, hatten Harry Styles (26) und Olivia Wilde (36) Anfang Januar ihr Liebes-Outing.

Kaum hatte das neue Jahr begonnen, leuchtete schon ein neues Traumpaar am Promi-Himmel: Musiker Harry Styles (26) und Schauspielerin Olivia Wilde (36). Wenige Tage nach ihrem Liebes-Outing werden sie nun jedoch schon vom Drama heimgesucht. So soll Olivia zu Beginn ihrer Romanze mit Harry noch mit Schauspielkollege Jason Sudeikis (45) zusammen gewesen sein, wie «The Sun» behauptet.

Das Ex-Paar war sieben Jahre lang verlobt und hat zwei gemeinsame Kinder, Otis Alexander (6) und Daisy Josephine (4). Vergangenen November gaben die beiden ihre Trennung bekannt – was den Zeitpunkt angeht, gibt es jedoch offenbar Uneinigkeiten. Während Olivia angibt, dass sie sich Anfang letzten Jahres getrennt hatten, sagen anonyme Quellen, die Jason nahestehen, dass die beiden Schauspielstars im November durchaus noch ein Paar waren.

«Es ist ein ziemliches Durcheinander und was tatsächlich passiert ist, sieht sehr unterschiedlich aus, je nachdem, wen man fragt», so eine Quelle gegenüber «The Sun». Schon im Oktober soll Jason angeblich Verdacht geschöpft haben, dass Olivia und Harry sich nahe stehen. So ist ihm aufgefallen, dass die zwei über Textnachrichten flirten.