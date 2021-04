Beziehung angeblich «ernst» - Hat Phoebe Pete Davidson gezähmt?

Gemunkelt wird schon eine Weile, dass sich Pete Davidson und Phoebe Dynevor ineinander verliebt haben. Im Februar soll der «Bridgerton»-Star den Komiker und Schauspieler in seiner Heimatstadt New York City besucht haben. Dafür spricht ein Insta-Post von Phoebe aus Brooklyn mit der Caption: «Dankbar, dass ich eine heisse Sekunde hier sein darf».

Paparazzi fotografierten die beiden am Sonntag beim Spazieren gehen in Manchester, ganz lässig in Jogginghosen und Baseballcap. Aus ihren Gefühlen machten sie kein Geheimnis: Eng umschlungen gehen die beiden über eine Wiese, lachen, quatschen, sind in ihrer eigenen Welt. Bereits am Freitag will ein Freund von Pete dem gut informierten «People Magazine» verraten haben, dass es Pete wirklich ernst mit Phoebe meint.