Russland plant Konkurrenz zur Wagner-Gruppe

Russische Beamte sollen versuchen, den Einfluss des Finanziers der Wagner-Gruppe , Jewgeni Prigoschin, durch die Förderung anderer paralleler Militärstrukturen auszugleichen. Der ukrainische Hauptnachrichtendienst (GUR) berichtete am 26. November, dass russische Beamte den kremlfreundlichen Geschäftsmann Armen Sarkisyan zum neuen Verwalter der Gefängnisse in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine ernannt haben sollen. Sarkisyan soll demnach beabsichtigen, diese Funktion zur Gründung eines neuen «privaten Militärunternehmens» zu nutzen. Die GUR berichtet weiter, dass sich Sarkisyan bei seinen Bemühungen um die Gründung eines neuen privaten Militärunternehmens an der Rekrutierung von Gefangenen in der Russischen Föderation durch die Wagner-Gruppe orientiere und dass der russisch-armenische Geschäftsmann Samvel Karapetyan diese Bemühungen sponsere.

Karapetyan ist Boss der Tashir Holding

Auch Kadyrow will eigenes Militärunternehmen

Wie Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow berichtete, habe er sich am 25. November mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Kadyrow behauptet, sie hätten über die Teilnahme tschetschenischer Einheiten am Krieg in der Ukraine und die Schaffung neuer russischer Militär- und Rosgvardia-Einheiten mit tschetschenischem Personal gesprochen.



Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) hat bereits früher berichtet, dass Kadyrow routinemässig seine Bemühungen um die Schaffung tschetschenischer paralleler Militärstrukturen äussere. Möglicherweise würden russische Beamte Kadyrows bestehende parallele Militärstrukturen und Sarkisyans Bemühungen um die Schaffung eines privaten Militärunternehmens fördern, um dem wachsenden Einfluss von Prigoschin entgegenzuwirken, der nach Einschätzung der ISW seine eigenen parallelen Militärstrukturen nutzt, um sich als zentrale Figur in der russischen pro-kriegerischen ultranationalistischen Gemeinschaft zu etablieren.