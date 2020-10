Hat Rafael Nadal seine Yacht nach seinem Penis benannt?

Mit seinem neuen Spielzeug fährt Rafael Nadal am liebsten an den Küsten seiner Heimatinsel Mallorca herum oder besucht andere Plätze auf den Balearen.

Warum überhautp ein Schiff?

Rafael Nadal ist in Manacor, der drittgrössten Gemeinde Mallorcas, aufgewachsen und hat darum einen starken Bezug zum Meer. «Schon als Kind mochte ich es, auf dem Wasser zu sein», erklärt er im im Gespräch mit den Erbauern seiner neuen Yacht . Heute fahre er mit dem Schiff los, um einfach mal an nichts zu denken, mit seinem Jetski rumzudüsen, zu Fischen oder Zeit mit Freunden oder Familie zu verbringen.

Warum verrät Rafa die Bedeutung von Great White nicht?

Was ist ihm an Bord wichtig?

Yachten im Preissegment von derjenigen von Rafael Nadal kauf man nicht aber der Stange, sondern lässt sie nach seinen persönlichen Wünschen konfigurieren. Rafael Nadal nutzt seine Yacht ausschliesslich privat und vermietet sie nicht, darum konnte er sich nach Lust und Laune austoben. «Ich wollte grosse Fenster, um das Meer besser zu sehen und viel Platz, damit jeder an einem anderen Ort auf dem Schiff abhängen kann», so Nadal. Die Grösse war ihm wichtig, «weil ich das Boot wie ein Haus benutze».

Was kann Nadals Yacht?

Rafa hat sich für die Motorenvariante mit zwei Mal 1’200 Pferdestärken entschieden (es gäbe auch zwei Mal 500 PS), damit fährt die Great White 23 Knoten, also 42 Stundenkilometer schnell. Auf seinem Katamaran gibt es vier Kabinen, es können also acht Gäste bei ihm übernachten, vier müssen am Abend jeweils wieder von Bord gehen. Nebst zwei 77-Zoll-TVs im Wohnzimmer hat sich der Tennis-Star auch noch einen wasserfesten Fernseher an Deck einbauen lassen.