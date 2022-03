GP Saudiarabien: Wird das Rennen nach Rebellen-Attacke abgesagt?

Alle Infos zum GP Saudiarabien : Terror nahe der Strecke – wird das Rennen nach Rebellen-Attacke abgesagt?

Nach dem spannenden Auftakt in Bahrain steht nun der GP von Saudiarabien an. Schafft Ferrari nochmals einen Sieg, kann Red Bull reagieren? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Hier ist die Attacke im Video zu sehen. Twitter

Darum gehts Ferrari ist der grosse Sieger des Saisonauftakts in der Formel 1.

Nun will die Scuderia in Saudiarabien nachlegen, Red Bull wird das zu verhindern wissen.

Auch Alfa-Sauber möchte nur zu gern die guten Resultate wiederholen.

Beseelt vom Ende der Krisenjahre hofft Ferrari auch beim zweiten Formel-1-Saisonrennen auf reiche Beute. Nach dem Doppelerfolg von Charles Leclerc und Carlos Sainz beim Auftakt in Bahrain ist die Scuderia auch in Saudiarabien am Wochenende wieder Favorit. Die Konkurrenz hat einiges nachzuarbeiten, die Zeit dafür ist aber ziemlich knapp.

Wie liefen die ersten beiden Trainings?

WM-Spitzenreiter Charles Leclerc fuhr im ersten Training die Bestzeit. Der Monegasse war im Ferrari auf dem Stadtkurs von Dschidda 0,116 Sekunden schneller als Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull. Dritter wurde der Finne Valtteri Bottas im Alfa-Sauber, sein chinesischer Teamkollege Guanyu Zhou wurde 14. Erneut deutlichen Rückstand hatten auf den ersten Übungsrunden die Mercedes-Piloten. Rekordweltmeister Lewis Hamilton wurde Neunter, sein britischer Landsmann George Russell kam als 15. zurück in die Garage.

Auch im zweiten Training war Leclerc der Schnellste. Der Ferrari-Pilot aus Monaco verwies Verstappen im Red Bull mit 0,140 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Allerdings mussten Leclerc und sein drittplatzierter Teamkollege Carlos Sainz vorzeitig ihre beschädigten Autos abstellen, nachdem sie jeweils leicht die Streckenbegrenzung touchiert hatten. Bottas wurde Neunter, Zhou 17.

Wird das Rennen nach der Raketen-Attacke abgesagt?

Weil Saudiarabien Krieg im Jemen führt, hatten die jemenitischen Huthi-Rebellen jüngst wieder Ziele im Königreich angegriffen. Dabei wurde auch eine Anlage des Ölkonzerns Aramco in Dschidda getroffen – so auch am Freitag zum zweiten Mal. Die Huthi-Rebellen starteten eine Raketen-Attacke, das Fabrikgebäude stand danach in Brand. Diese befindet sich rund zwölf Kilometer vom F1-Fahrerlager entfernt. Trotz des Raketen-Einschlags liess die Formel 1 das zweite Training durchführen. Der Energieriese ist Hauptsponsor der Rennserie.

Die Formel-1-Spitze und die Veranstalter beteuerten nach eiligen Beratungen, die Sicherheit für das weitere Grand-Prix-Wochenende sei gewährleistet. Das Programm der Formel 1 könne wie geplant stattfinden, bekräftigte die Saudi Motorsport Company am Abend. Das hatte Formel-1-Chef Stefano Domenicali auch allen Fahrern und Teamchefs in einem kurzfristig einberufenen Treffen gesagt. «Er hat uns versichert, dass die Behörden den Vorfall untersucht haben und dass es keine weiteren Sicherheitsbedenken gibt», sagte McLaren-Teamchef Andreas Seidl dem TV-Sender Sky.

Was denken die Piloten?

Ja, die F1-Verantwortlichen sagten, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Dennoch: Viele Formel-1-Fahrer fühlten sich unwohl. So hat die Fahrergewerkschaft GPDA in der Nacht von Freitag auf Samstag intensiv über einen möglichen Boykott diskutiert. Nach stundenlangen Diskussionen haben sich die Fahrer dann aber wohl dafür entschieden, das Rennwochenende trotz des Bombenanschlags zu bestreiten. Diese Nachricht überbrachte, so etwa das «Motorsport-Magazin», GPDA CO-Direktor George Russell in Abwesenheit von Sebastian Vettel das Ergebnis an die Teamchefs. Red-Bull-Pilot Sergio Perez twitterte nach der Krisen-Sitzung: «Bereit und total fokussiert für das Qualifying.»

Stars wie Lewis Hamilton oder Max Verstappen äusserten sich bislang nicht. Es scheint so, als ob die Diskussionen lange und kompliziert waren und der Entscheid nicht allen Fahrern gefällt. So meinte etwa Mercedes-Boss Toto Wolff auf die Frage, ob es eine einstimmige Entscheidung gewesen sei: «Unter den Teamchefs ja.» Und Domenicali meinte, ob die Fahrer mit dem geplanten Start einverstanden seien: «Sie werden auf der Strecke sein.»

Wer sind denn überhaupt die Huthi-Rebellen?

Saudiarabien und der Iran, die beide um die Vorherrschaft im Jemen kämpfen, führen dort einen sogenannten Stellvertreter-Krieg. Das heisst: Der Iran unterstützt die schiitischen Huthi-Rebellen, Saudiarabien hingegen eine Gruppe sunnitisch geprägter Golf-Staaten. Damit unterstützt das Land, in dem der GP stattfindet, die international anerkannte jemenitische Regierung von Abd-Rabbu Mansur Hadi. Diese wurde 2014 von den Huthi-Rebellen vertrieben. Die Folge des Kriegs: eine riesige Hungersnot. Laut der UN haben mehr als 17 Millionen Menschen nicht genug Essen.

Aber zurück zum Sport: Was spricht für den nächsten Ferrari-Höhenflug?

In Bahrain hatte Sieger Charles Leclerc das stärkste Auto. Die Italiener haben den Umbruch wohl am besten genutzt, alle anderen Teams haben mehr Mühe mit der Regelreform mit radikal veränderten Boliden. Vor allem der neue Ferrari-Motor wirkt derzeit wie der neue Massstab im Feld. Das starke Triebwerk könnte auf dem ultraschnellen Stadtkurs von Dschidda abermals für Ferrari den Ausschlag geben.

Wie hat Red Bull das Desaster von Bahrain verarbeitet?

Weltmeister Max Verstappen und sein Team waren fast auf Augenhöhe mit Ferrari. Doch ein Vakuum im Benzinsystem beendeten kurz vor Schluss das Rennen von Verstappen und Sergio Perez. Lange Zeit stand ein Defekt der Benzinpumpe im Raum. Das schloss Red Bull am Freitag aus. «Bahrain war hart, aber ich bin zuversichtlich, dass dieses Team und wir das überwinden werden», sagte Titelverteidiger Verstappen. Schliesslich sei die Saison noch lang. Dass Erzrivale Mercedes mit Lewis Hamilton und George Russell aber mit dem derzeit unterlegenen Silberpfeil kräftig vom Red-Bull-Pech profitierte, schmerzt zusätzlich. Wäre doch gerade jetzt die Chance da, den schwächelnden Serien-Champion früh abzuhängen.

Wettert Mercedes-Chef Toto Wolff bereits wieder?

«Wir betreiben derzeit Schadensbegrenzung, die Plätze drei und vier in Bahrain haben unsere Erwartungen vor dem Rennen übertroffen. Im Rennen waren unsere aktuellen Defizite klar zu sehen. Aber bis wir das volle Potenzial aus dem Auto holen können, müssen wir jede Gelegenheit ausnutzen, Punkte zu holen», analysierte der Mercedes-Boss bei der «Bild». Und der Österreicher konnte es nicht lassen, einen Giftpfeil Richtung Weltmeister Verstappen zu schiessen. Motorsport-Legende Walter Röhrl hatte den Niederländer als «Axt im Walde» bezeichnet. Wolff meinte dazu: «Wie immer trifft er es mit seinem Zitat wahrscheinlich genau auf den Punkt.»

Werden die Alfa-Sauber wieder um Punkte fahren?

Ferrari hat – wenn man die Resultate betrachtet – ein perfektes Wochenende hinter sich. Und auch die Kundenteams Alfa-Sauber und Haas fahren mit Ferrari-Motoren jetzt deutlich weiter vorn mit als in den Vorjahren. Valtteri Bottas startete in Bahrain von P6, das war schon ein Erfolg. Zwar wurde er im Rennen kurz nach dem Start nach hinten gereicht, doch der Finne kämpfte sich zurück und weil beide Red Bull ausfielen wurde er auch im Rennen Sechster. Mit dem chinesischen Debütant Guanyu Zhou punktete auch Bottas’ Teamkollege als Zehnter. Der starke Ferrari-Motor könnte den beiden Alfa-Sauber auch in Saudiarabien in die Karten spielen.