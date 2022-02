Markierte Panzer und Lastwagen - Hat Russland «Operation Z» gestartet?

1 / 5 Im Grenzgebiet zur Ukraine sollen russische Truppen die letzten Vorbereitungen für einen Einmarsch in das Nachbarland abgeschlossen haben. Screenshot/Twitter Bilder von russischem Kriegsmaterial zeigen auffällige Markierungen des Buchstabens Z. Damit soll das eigene Kriegsgerät für die russische Artillerie erkennbar und so der Beschuss durch eigene Truppen verhindert werden. Screenshot/Twitter Die markierten Fahrzeuge wurden in den russischen Regionen Belgorod und Kursk, nahe der ukrainischen Stadt Kharkiv, gesichtet. Google Maps

Darum gehts Rund um die Ukraine befinden sich gemäss Expertenberichten gegen 200’000 russische Soldaten.

Nun sollen neue Aufnahmen zeigen, dass diese in Bewegung sind und sich offenbar vollends auf Krieg eingestellt haben.

Markierungen auf Panzern und Lastwagen sollen den Beschuss durch eigene Truppen verhindern. Bestätigt ist jedoch weiterhin nichts.

Neue Videos sollen zeigen, wie Russland im Grenzgebiet zur Ostukraine die letzten Vorbereitungen für eine Invasion getroffen hat. So sind Fahrzeuge zu sehen, die mit dem Buchstaben Z versehen sind. Rundherum ist jeweils ein Viereck gezeichnet, alles in weisser Farbe. Beobachter deuten die Zeichen als Sicherheitsmassnahme, um mögliche Luftbeschüsse durch eigene Truppen (»friendly fire») zu verhindern. Publiziert hat die Videos am Sonntag die britische Zeitung «The Sun».

Pro-russische Rebellen vermelden Verhaftung von ukrainischem «Spion»

Auf Twitter werden die Videoaufnahmen der Panzer, Treibstofftanker und weiterem mobilen russischen Kriegsgerät rege geteilt. Aufgenommen wurden die Bilder in den russischen Regionen Belgorod und Kursk, zwischen acht und 40 Kilometer von der ukrainischen Grenze nahe der Stadt Kharkiv, im Nordosten des Landes, entfernt. Da die russischen Fahrzeuge offenbar eine grosse Ähnlichkeit mit dem Kriegsgerät der ukrainischen Truppen aufweisen, hätte die militärische Führung in Moskau sicherheitshalber solche Kennzeichnungen befohlen.

Ein anonymer Insider aus der ukrainischen Regierung bestätigt gegenüber «The Sun» die Echtheit der Bilder. «Das scheint zu belegen, dass ihre letzten Vorbereitungen zu Ende sind», erklärt er. Auf der russischen Seite der Grenze sollen ganze Bataillone unterwegs sein. Auch in Belarus sind weiterhin russische Truppen stationiert. Dies, nachdem die gemeinsamen, russisch-belarussischen Truppenübungen eigentlich schon längst hätten beendet sein sollen. Nun seien diese aber bis morgen Montag verlängert worden, erklärte ein belarussischer Sprecher am Sonntag. Insgesamt befinden sich gemäss verschiedenen Medienberichten gegen 200’000 russische Truppen an mehreren Punkten rund um die ukrainische Grenze.

Derweil gehen gemäss «The Sun» auch die psychologischen Spiele zwischen den Konfliktparteien weiter. So haben pro-russische Rebellen am Sonntag die Festnahme eines vermeintlichen ukrainischen Spions vermeldet, der gestanden haben soll, dass Kiew in den Donbass einmarschieren möchte. Auch diese Meldung ist unbestätigt.