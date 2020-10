Am 15. Februar 2018 brannte ein Bauernhaus am Dorfrand von Frutigen BE fast komplett nieder. Am Tag darauf wurde die Leiche von S.D.*, der Bewohnerin des Hauses, unter dem Brandschutt entdeckt. Am 18. Februar 2018 wurde S.R.*, der Lebenspartner des Opfers., in Frankreich aufgegriffen und im darauffolgenden März in die Schweiz überführt. Seither befindet er sich in Untersuchungshaft und steht unter dringendem Tatverdacht.

R. wird vorgeworfen, seine Freundin umgebracht und anschliessend seine Spuren durch einen Brand verwischt zu haben. Seit Montag muss er sich daher wegen vorsätzlicher Tötung, Brandstiftung und Störung des Totenfriedens vor dem Regionalgericht in Thun verantworten. Die Anklage steht allerdings auf wackeligen Beinen, denn vieles bleibt rätselhaft. So sind beispielsweise Ursache, Art und Zeitpunkt von D.s Tod ungeklärt.