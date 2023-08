Möhlin AG: Hat sich der Täter mit diesem Velo verraten? 

Dieses Velo liess der Räuber am Tatort in Möhlin zurück. Geflohen ist er mit einem weissen Toyota RAV 4, den er dem Opfer entwendete.

Unvermittelt sei der 71-Jährige angegriffen worden, teilt die Aargauer Kantonspolizei mit. Der Senior war am frühen Donnerstagabend im Gebiet «Wagenschopf» in Möhlin mit Unterhaltsarbeiten beschäftigt, als der bislang unbekannte Täter ihm den Schlüsselbund raubte. Daran habe sich auch der Fahrzeugschlüssel befunden, so die Polizei. Der Täter sei dann sogleich in das dazugehörige parkierte Auto, ein weisser Toyota RAV 2.0, gestiegen und davongebraust.