Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA geht in die entscheidende Phase. Am 3. November bestimmen die Wähler ihren Präsidenten. Rassismus, Corona, China – beim TV-Duell in der Nacht auf Mittwoch kam vieles zur Sprache. Doch nichts beherrscht den US-Wahlkampf so stark wie die Wirtschaftslage.