Fast 70 Prozent dagegen - Hat Urner Nein Stimmrechtsalter 16 auch national begraben?

«Grössere Chance national»

Was bedeutet das nun für das landesweite Stimmrechtsalter 16? Im September 2020 stimmte der Nationalrat für die Parlamentarische Initiative von Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan, die 16-Jährigen ein aktives Stimm- und Wahlrecht gewähren will. Die Staatspolitische Kommission arbeitet zurzeit die notwendige Verfassungsänderung aus. Danach ist der Ständerat am Zug.

Nein dürfe nicht überbewertet werden

Der Kanton Glarus hat laut Zopfi mit den jüngeren Stimmbürgerinnen und -bürgern nur positive Erfahrungen gemacht. «Natürlich ist die Stimmbeteiligung in dieser Kategorie nicht in die Höhe geschossen, aber die Politik ist jünger und aktiver geworden.» So träten an der Landsgemeinde jüngere Rednerinnen und Redner auf. Auch seien die Jungparteien aktiver geworden.