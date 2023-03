CS-Jahresbericht: Will USA der Schweiz schaden?

Die Credit Suisse (CS) kommt nach zahlreichen Skandalen nicht aus den Negativ-Schlagzeilen heraus. Die auf Donnerstag geplante Publikation ihres Geschäftsberichts verschob die Grossbank , nachdem die US-Börsenaufsicht am Mittwochabend in letzter Minute interveniert hatte.

Dabei geht es gar nicht um die Zahlen des vergangenen Jahres. Die US-Behörde hat Fragen zu buchhalterischen Korrekturen an den Cashflow-Rechnungen aus den Jahren 2020 und 2019. Es handle sich also eher um eine Panne als ein grösseres Problem, sagt der emeritierte Bankenprofessor Hans Geiger zu 20 Minuten (siehe Box).

Die Credit Suisse (CS) änderte bestimmte Posten in den Cashflow-Rechnungen für 2020 und 2019, darunter aktienbasierte Vergütungen und Wechselkursschwankungen. Die Gesamtzahlen der Bilanz sollen sich dadurch aber nicht geändert haben. Laut Finanzprofessor Hans Geiger ist es eine technische Frage. «In Geschäftsberichten publizieren Firmen jeweils auch Ergebnisse von früheren Jahren zum Vergleich mit dem vergangenen Jahr. Dann passen sie die älteren Zahlen an, wenn es etwa neue Vorschriften gibt», so Geiger. Reuters vermutet, dass die US-Börsenaufsicht nicht schnell genug gehandelt hat.

Verzögerung zum heiklen Zeitpunkt

«Jetzt ist die CS wieder im schlechten Licht», sagt Geiger. Er kann sich gut vorstellen, dass die US-Behörde absichtlich so spät reklamiert hat, um dem Schweizer Finanzplatz zu schaden, der eine Konkurrenz für New York sei. «Eine so kurzfristige Intervention hat einen seltsamen Beigeschmack, damit wird die CS lächerlich gemacht», so Geiger.