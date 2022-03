Sergej Schoigu (66) – Hat verschollener General während Sitzung mit Putin Herzinfarkt erlitten?

Seit Wochen wird darüber gerätselt, wo sich der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu aufhält . Der 66-Jährige war für den Truppenaufmarsch in der Ukraine verantwortlich und dürfte darum Kreml-intern auch Kritik am zaghaften Vorrücken der eigenen Truppen erfahren haben. Gerüchte machten die Runde, wonach Staatschef Wladimir Putin Schoigu habe verschwinden lassen. Nun meldet ein ukrainischer Regierungsvertreter gemäss dem Nachrichtenportal OE24 aber, dass Schoigu einen Herzinfarkt erlitten habe. Brisant: Dazu soll es nach einem Streit mit Wladimir Putin gekommen sein.

Videoaufnahmen zeigen Schoigu – Echtheit nicht bestätigt

Es klingt abenteuerlich, was Anton Gerashchenko, Mitarbeiter des ukrainischen Innenministeriums vermeldet. Schoigu soll demnach in einer Sitzung mit Staatschef Wladimir Putin gewesen sein, als es zu einem Streit zwischen den beiden kam. Putin soll Schoigu für das Scheitern der Operation in der Ukraine verantwortlich gemacht haben, worauf dieser zusammengebrochen sei und in ein Spital habe gebracht werden müssen. Die Meldung kann nicht bestätigt werden. Die britische Zeitung «Daily Mail» schreibt, es sei bei einer Videositzung zum Zusammenbruch des hohen Militärs gekommen.