Kampfjetkauf: Hätte Bundesrat mit französischem Kampfjet Milliarden sparen können?

Ein Geheimpapier des Bundesrats bringt Verteidigungsministerin Viola Amherd in Erklärungsnot.

Die Schweiz will für sechs Milliarden Franken 36 amerikanische Kampfjets des Typs F-35A kaufen. Das hat der Bundesrat vor einem Jahr entschieden. Der französische Jet Rafale hat gegen den amerikanischen Konkurrenten den Kürzeren gezogen, was Paris erzürnt hat. Nun soll klar sein, wieso.

Gemäss Radio SRF haben mehrere Quellen bestätigt, dass der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire dem Bundesrat zugesagt hat, «dass Frankreich die Schweiz künftig in allen europapolitischen Dossiers unterstützen würde», wenn diese den französischen Rafale-Jet kaufte. Ausserdem seien dem Bundesrat milliardenschwere Mehreinnahmen aus einer Änderung der Besteuerung französischer Grenzgänger in Aussicht gestellt worden.

«Historische» Zusagen Frankreichs

Diese Zusicherungen seien «historisch», zitiert der Radiosender aus dem Brief des französischen Ministers. Trotzdem hat der Bundesrat letzten Sommer entschieden, den amerikanischen Kampfjet F-35 zu kaufen. Dieser habe in der Evaluation mit Abstand am besten abgeschnitten, hiess es damals.