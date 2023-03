Stefanie Heinzmann: Star-Coiffeur verteidigt ihre grünen Haare

Stefanie Heinzmann präsentierte am Wochenende einen neuen grünen Look. Doch nicht alle mögen die farbige Frisur. Schöpfer Martin Dürrenmatt steht hinter seiner Kreation.

Martin Dürrenmatt : «Hat was vom Grinch» – Star-Coiffeur verteidigt neuen Look von Stefanie Heinzmann

Darum gehts Am Wochenende postete Stefanie Heinzmann ein Foto mit neuem Look. Die Walliserin trägt jetzt die Haare grün mit Vokuhila.

Doch nicht jeder ist von der bunten Haarpracht begeistert. So wird die 34-Jährige auf Instagram etwa mit dem Grinch verglichen und auch in einer 20-Minuten-Umfrage schneidet die Frisur eher schlecht ab.

Für Promi-Coiffeur Martin Dürrenmatt (31) war eine solche Reaktion vorhersehbar. «Wenn man einen solchen Look kreiert, der so speziell ist, kann es nicht jedem gefallen.»

Sängerin Stefanie Heinzmann experimentiert gerne mit verschiedenen Looks und Haarfarben. So präsentierte sich die Walliserin am Wochenende erneut mit einer neuen Frisur – einem Vokuhila in Grün. Während ihre über 95’000 Fans auf Instagram die 34-Jährige für ihre bunte Mähne feiern, scheint die 20-Minuten-Community nicht sehr angetan zu sein. So meint eine Userin in den Kommentaren: «Hat was vom Grinch.» Und auch bei einer Umfrage, an der über 8000 Leserinnen und Leser teilgenommen haben, gaben 52 Prozent an, dass die neue Frisur «gar nicht geht».

Ein Ergebnis, das den Promi-Figaro Martin Dürrenmatt, der hinter der Kreation steckt, nicht weiter überrascht. «Wenn man einen solchen Look kreiert, der so speziell ist, kann es nicht jedem gefallen.» Wie der achtfache Coiffeur-Weltmeister gesteht, habe er sogar damit gerechnet, dass der neue Look der Musikerin die Geister spalten würde. «Es muss nicht jedem gefallen. Wir leben in einer Welt, in der Farben erlaubt sind. Sie ist vielseitig und sowohl Individualität als auch Diversität werden grossgeschrieben.» Deshalb habe laut dem 30-Jährigen solche Kritik auch seinen Platz.

«Stefanie vertraut mir 100-prozentig»

Bereits in der Vergangenheit spielte Martin Dürrenmatt mit der Frisur der Musikerin. So habe er ihr 2017 die Welt des Haarfärbens nähergebracht und seither regelmässig mit ihr experimentiert. «Stefanie vertraut mir zu 100 Prozent. Ich schlage ihr immer wieder Ideen oder Inspirationen vor, die ich im Kopf habe. Dann begibt sich Stefanie in meine Hände.»

Oftmals könne sich die Castingshow-Siegerin gar nicht vorstellen, wie das Endresultat aussehen soll. «Deshalb ist es schön, dass wir eine so tolle Freundschaft pflegen und seelenverwandt sind. Das Vertrauen ist gegeben und das schätze ich sehr.» Deshalb bleibe auch die Nervosität vor dem Umstyling mittlerweile bei Kundin und Friseur aus. «Stefanie sagt immer, wenn ich hinter der Frisur stehen kann, dann kann sie das auch. Das ist sehr schön zu hören und macht mich stolz.»

Heinzmanns Looks sind nicht alltagstauglich

Dennoch betont Dürrenmatt, dass die Looks von Heinzmann nicht alltagstauglich sind. «Das sind Looks für spezielle Anlässe oder Shows. So was würde ich nicht jedem vorschlagen.» Tatsächlich seien die bunten Frisuren oftmals auch nach ihren Projekten schnell wieder weg, wie der Weltmeister verrät. Überhaupt ist er ein Verfechter von Individualität. «Heutzutage sehen alle gleich aus – dicke Lippen, tätowierte Augenbrauen, siebenfache Wimpern. Deshalb finde ich es schön, wenn man gegen den Mainstream steuert und Akzente setzt. Man muss nicht aussehen, wie irgendwelche Instagram-Filter.»

Dürrenmatt habe noch einige Ideen, was er mit Stefanie Heinzmann noch ausprobieren möchte. Allerdings hält er sich mit seinen Look-Ideen noch bedeckt. «Ich will nicht zu viel verraten, schliesslich soll es noch spannend bleiben.»