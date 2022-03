Überweisung an Unicef – Ferrari verkauft – Unternehmer spendet 140’051 Franken für ukrainische Kinder 

Der Unternehmer aus Pfeffingen BL hat für zehn Tage seinen Ferrari FF bei einem Startpreis von einem Franken versteigert. Den kompletten Erlös will er an Unicef für Kinder in der Ukraine spenden.

Der Baselbieter Unternehmer Beat Mörker hatte für zehn Tage seinen Ferrari FF zum Startpreis von einem Franken auf Ricardo zur Versteigerung angeboten. Den Erlös will er komplett an Unicef spenden für Kinder in der Ukraine, wo seit dem 24. Februar Krieg herrscht. Der Endkäufer der Auktion stieg mit 135'011 Franken ein, um ihn am Schluss bei 140'051 für sich zu gewinnen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen blieb aus. Das letzte Angebot fiel sechs Tage vor Ende der Versteigerung. Zum Auktionsende am 23. März lag das Höchstgebot bei 140'051 Franken.