Tänzerin von Lizzo machte sich vor Angst in die Hose

In der 44-seitigen Akte, die «The Independent» vorliegt, wird unter anderem behauptet, dass Lizzo Davis während einer Reise nach Amsterdam dazu gedrängt habe, einen nackten Darsteller in einem Stripclub im Rotlichtviertel anzufassen. Dies, obwohl es gegen die religiösen Überzeugungen der Tänzerin verstossen habe.

Lizzos Tänzerinnen packen in Interview aus

«Ich habe nicht darum gebeten und mehrmals Nein gesagt», sagt Arianna Davis in einem gemeinsamen NBC-Interview mit Crystal Williams. Nachdem sie einem heftigen Druck von Lizzo ausgesetzt war, habe sie den Darsteller «kurz berührt». «Ich war sehr, sehr beschämt, alle brachen in Gelächter aus», so Davis weiter. Zudem hätten Lizzo und ihr Choreograf Kommentare über ihr Gewicht abgelassen – allerdings sei es «niemals offensichtliches Fatshaming» gewesen.

Crystal Williams machte sich vor Angst in die Hose

In einem weiteren Vorfall wird in der Klageschrift behauptet, dass Lizzo die Tänzerinnen und Tänzer einem «qualvollen» zwölfstündigen Vorsprechen unterzogen habe, nachdem sie ihnen «fälschlicherweise» vorgeworfen hatte, vor den Auftritten getrunken zu haben. Nachdem Crystal Williams die Vorwürfe zurückgewiesen hatte, sei sie nur wenige Tage später entlassen worden, behauptet sie. Ausserdem gab sie an, sich während einer Probe in die Hose gemacht zu haben. «Ich hatte Angst, dass sie mich feuert, wenn ich auf die Toilette gehe.»