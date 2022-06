Joelle Peschl: «Hatte Angst, meinen Eltern was zu sagen» – Ex-Synchronschwimmerin packt aus

1 / 4 Bei den Schweizer Synchronschwimmern und -schwimmerinnen sollen heftige Trainingsmethoden jenseits der Schmerzgrenze ein Problem sein. imago images/PanoramiC Im Verband soll ein Klima der Angst herrschen. Hier zu sehen: die Schweizer Synchronschwimmerinnen bei der WM in Budapest. Getty Images Joelle Peschl gehörte zum Olympia-Duett, das es letzten Sommer nicht geschafft hat, sich für Olympia zu qualifizieren. Instagram

Darum gehts

«Wir haben ‹Stopp› gesagt, doch oft wurde das ignoriert. Erst als auch andere Teamkolleginnen forderten, dass die Trainer aufhören sollen oder man vor Schmerzen anfing zu weinen, wurde man erlöst.» Die Worte, die Joelle Peschl gegenüber 20 Minuten wählt, sind eindrücklich. Sie beschreiben die toxischen Trainingsmethoden wie Anschreien, Beschimpfungen, anzügliche Bemerkungen und gewaltsames Dehnen im Schweizer Synchronschwimmen.

Das SRF entsetzte am Montagabend gleich mit zwei Sendungen, in denen das Medium von den Missständen berichtete. Die Berichte schlugen hohen Wellen. Kein Wunder, ist es doch der neueste Eklat im Schweizer Sport. Gegenüber 20 Minuten führt die ehemalige Synchronschwimmerin die Vorwürfe, die sie bereits im SRF äusserte, weiter aus.

«Hilfe von Sportpsychologen haben sich während der Karriere die wenigsten geholt», sagt die junge Frau. Sie erzählt, dass man mit dem harten Training und den Missständen aufwachse, es nicht anders kenne. Peschl: «Man merkt während der Karriere gar nicht, dass die Trainings nicht in Ordnung sind.» Erst nach dem Rücktritt würden sich viele Hilfe holen – das habe auch sie getan. «Ich hatte Angst, meinen Eltern was zu sagen.»

Swiss Aquatics reagiert auf die Kritik

Die Vorwürfe, sie sind hart – und sie haben bereits Konsequenzen nach sich gezogen. So wiesen Markus Thöni und Patricia Fahrni, die zwei Co-Sportdirektoren von Artistic Swimming, zwar jegliche Anschuldigungen gegenüber SRF zurück, dennoch wählten beide den Rücktritt. Auf Frage von 20 Minuten wie der Sinneswandel von Thöni und Fahrni zustande kam, meint Michael Schallhart, Generalsekretär von Swiss Aquatics: «Sie sind der Auffassung, dass es für die Sportart am besten ist, wenn die notwendigen Massnahmen unvoreingenommen und mit neuen Personen umgesetzt werden können.»

Weiter spricht er davon, dass der Verband die Probleme seit Mai bereits analysiere. Schallhart: «Es gibt strukturelles Optimierungspotential und auch die Prozesse können verbessert werden vor allem in Bezug auf die interne Kommunikation.» Und Peschl? Glaubt sie an eine gute Wende? Es sei sicherlich gut, dass sich was ändert, meint sie. Aber: «Kompetente Menschen müssen in die Verantwortung. Solche hat das Schweizer Synchronschwimmen!» Das Problem sei einfach, dass die inkompetenten Leute sie vertreiben würden. Es stellt sich die Frage, wie die 23-Jährige die Missbräuche im Training jahrelang ausgehalten hat. Sie sagt: «Ich dachte, dass es dazugehört. Ich dachte, ich muss da durch, um meine Ziele zu erreichen.»

Folgen noch mehr Eklats im Schweizer Sport?

Katharina Albertin, Präsidentin von Swiss Association of Sport Psychology (SASP), wundert sich derweil nicht über den neusten Eklat im Schweizer Sport: «Es gibt Sportarten, die ein erhöhtes Risiko für ethische Missstände haben.» Die Sportpsychologin spricht von Disziplinen, in denen etwa junges Alter, Weiblichkeit, Fokus auf die Figur, sehr viel Trainingsaufwand und sehr harte Trainingsmethoden zusammentreffen. Neben Synchronschwimmen seien das etwa Tanzen, Rhythmische Gymnastik, Kunstturnen und Eiskunstlauf. Die Folgen der Missstände können laut Albertin dramatisch sein. Sie meint: «Depressionen, Ängste oder auch Selbsthass sind möglich.»

Immerhin: Seit dem Aufdecken der Missstände in der Turnsparte Rhythmische Gymnastik im Sommer 2020 und den darauffolgenden Magglingen-Protokollen gab es einen Kulturwandel im Schweizer Sport. Die Gesellschaft begreift, dass vieles nicht okay ist im Spitzensport. So ist sich auch Albertin sicher: «Aus diesem Grund werden jetzt immer mehr Missstände öffentlich werden.» Die unabhängige Meldestelle, die Anfang 2022 ihre Tätigkeit aufnahm, befürwortet die 49-Jährige. Sie sagt aber auch: «Trotzdem ist es für die Sportlerinnen und Sportler noch immer nicht einfach, ehrlich zu sprechen. Die Angst, die Karriere mit ihren Aussagen zu zerstören, ist gross.»

«Habe nicht gewusst, was ich sonst noch kann»

Peschl geht es derweil gut – sie ist glücklich. Endlich wieder. Denn, als sie im letzten Sommer mit ihrer Duett-Partnerin die Olympia-Quali verpasste, fiel sie in ein Loch. Sie war masslos enttäuscht. «Mein ganzes Leben habe ich auf diesen Moment hingearbeitet, habe nur Synchronschwimmen gemacht», erzählt sie. Durch den ganzen Druck habe sie gar nicht gewusst, was sie sonst noch alles könne. «Ich war nur Synchronschwimmerin, musste immer alles perfekt machen, immer perfekt aussehen.» Sie hat sich nun dem Tanzen verschrieben – und dem Kampf gegen die Missstände im Schweizer Synchronschwimmen.