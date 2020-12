Der Mann, der am ersten Weihnachtsfeiertag sich und einen Wohnwagen in die Luft sprengte, hat kurz vor der Tat zu seinem Nachbarn gesprochen. Dieser hat erst im Nachhinein dessen Worte verstanden.

Was hat den 63-jährigen Anthony Quinn Warner dazu bew ogen , sein Wohnmobil vor einem Gebäude des US-Telekommunikationskonzerns AT&T in der Innenstadt von Nashville zu parkieren und am frühen Weihnachtsmorgen explodieren zu lassen? FBI-Ermittler arbeiten an der Aufklärung des Falles – und prüfen derzeit « ernsthaft » , ob eine « Paranoia über 5G-Technologie » zu r Tat geführt haben könnte.