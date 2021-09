Vergiftung in Baselbieter Altersheim - Hatte die Seniorin alles nur erfunden?

«Ich habe noch selten eine Anklage gelesen, die mit so viel Unsicherheiten behaftet ist», sagte ihr Verteidiger Alex Hediger. Hier werde dem Gericht einfach eine Auswahl an Möglichkeiten präsentiert nach dem Motto: Sucht euch aus, was passt, etwas werde dann schon stimmen. «Auf 13 Seiten heisst es 17 Mal Allenfalls, eventualiter, subeventualiter oder gar subsubeventualiter – das kann es doch nicht sein», wetterte der erfahrene Strafverteidiger. Dabei gehe es bei seiner Mandantin um derart viel. Konkret um zehn Jahre Freiheitsentzug. So viel beantragte Anklägerin Monika Genovese im Falle eines Schuldspruchs.