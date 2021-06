Drei Tote in Würzburg : Hatte es der Messer-Angreifer gezielt auf Frauen abgesehen?

Um zu sagen, ob der Täter es absichtlich auf Frauen abgesehen hatte, sei es noch zu früh, heisst es. Ein Handy und anderes im Obdachlosenheim gefundenes Material, werde zur Zeit ausgewertet.

Gemäss der «Bild»-Zeitung haben die Ermittler in dem Obdachlosenheim, in dem der Mann wohnte, allerdings extremistisches Material gefunden.

Bei einer Messerattacke in Würzburg wurden am Freitag mehrere Menschen verletzt und getötet.

Ob der Messerangreifer von Würzburg gezielt Frauen töten wollte, war für die Ermittlerinnen und Ermittler am Sonntag noch unklar. «Die sichergestellten Gegenstände werden ausgewertet», sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes am Sonntag in München dazu lediglich. Das werde einige Zeit dauern, weil beispielsweise Material, das in der Obdachlosenunterkunft des Verdächtigen gefunden wurde, in somalischer Sprache sei. Daher sei es auch noch zu früh, etwa von Hassbotschaften zu sprechen.