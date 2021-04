Ob an den Vorwürfen etwas dran ist, ist unklar.

Lance Armstrong – der Name ist Programm. Der 49-Jährige ist weltbekannt. Zwischen 1999 und 2005 gewann der US-Amerikaner sieben Mal die Tour de France. Später gestand er nach jahrelangem Schweigen unter Tränen in einer TV-Show: «Ich habe gedopt.» Die Folge: Seine Triumphe wurden ihm aberkannt, Armstrong wird auf ewige Zeiten mit dem Begriff Doping in Verbindung gebracht werden.