Carlos Alcaraz: «Hatte gehofft, dass Federer hier spielt» – Nummer 1 spricht vor Basel-Start

Darum gehts Am Montag beginnen in Basel die Swiss Indoors.

Nach dem Rücktritt von Roger Federer liegt der Fokus auf Carlos Alcaraz.

Die spanische Weltnummer 1 zeigt sich vor dem Turnierstart bescheiden.

«Hey, ich bin Carlos», sagt der 19-jährige Tennis-Shootingstar Carlos Alcaraz bei einer Medienrunde vor den Swiss Indoors in Basel (Turnierstart am Montag) zu den anwesenden Journalistinnen und Journalisten freundlich und drückt ihnen hochanständig die Hand. Vorzustellen bräuchte sich Carlos Alcaraz in der Tennis-Szene eigentlich niemanden mehr. Allerspätestens seit der Spanier im letzten September das US Open gewann und gleichzeitig zur Nummer 1 der Welt aufstieg, kennt ihn jeder und jede, die sich für den Sport interessiert.



Noch vor wenigen Monaten hoffte man in Basel, vielleicht noch ein letztes Mal Roger Federer vor seinem Heimpublikum in Aktion zu sehen. Doch der Maestro und zehnfache Champion der Swiss Indoors gab seine Dernière bekanntlich bereits beim Laver Cup und verzichtet heuer auch auf eine offizielle Verabschiedung in der St. Jakobshalle, womit Alcaraz nun endgültig die Hauptattraktion des Hallentennis-Klassikers ist.

Schweiz-Premiere für Alcaraz

«Natürlich habe auch ich gehofft, dass Federer vielleicht hier seine letzte Partie austrägt. Ich spiele aber nicht wegen Federer hier», erklärt der Tennis-Shootingstar, der zum ersten Mal überhaupt in seinem Leben in der Schweiz ist. Zusätzlichen Druck, nun auch in Basel im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, verspürt Alcaraz nicht. «Ich bin einfach begeistert, erstmals vor all den Schweizer Fans spielen zu können», versichert er glaubhaft.

Federer sorgte in der St. Jakobshalle jeweils nicht nur mit fantastischen Ballwechsel für wortwörtlich grosses Tennis, sondern begeisterte die Zuschauenden auch mit witzigen Platzinterviews und mit der legendären Aktion, jeweils nach dem gewonnenen Final den Ballkindern gleich selber Pizza zu servieren. Alcaraz schmunzelt, als ihn 20 Minuten auf Federers Pizza-Aktion anspricht und erklärt, er sei noch nicht ganz mit den hiesigen Traditionen vertraut. «Aber es ist klar: Ich muss zuerst mal das Turnier hier gewinnen, dann mache ich vielleicht etwas mit den Ballkindern», so der Teenager bescheiden.

«Habe mich nicht verändert»

Auch der Aufstieg zum offiziell besten Tennisspieler des Planeten sorgt nicht dafür, dass der Mann aus Murcia die Bodenhaftung verliert. «In meinem Leben hat sich absolut gar nichts geändert», schildert Alcaraz und fügt an: «Ich bin immer noch der gleiche Typ wie zuvor und habe nach dem Titel in New York genau gleich weiter trainiert und mich nicht verändert.»

Verändert habe sich hingegen die Einstellung vieler anderer Profis. Alcaraz erklärt, er sei jetzt der Gejagte auf der Tour und meint: «Die anderen Spieler haben eine Extramotivation, wenn sie gegen mich spielen. Aber das ist auch ein schönes Kompliment für mich.» Einer, der ihn besonders herausfordern könnte in Basel, ist Casper Ruud. Der Norweger reist als aktuelle Weltnummer 3 nach Basel und ist mit je zwei Turniertitel in Genf und Gstaad (2021, 2022) auf Schweizer Boden noch ungeschlagen.



Alcaraz schlug Ruud im US-Open-Final und ist sich sicher, dass er in Zukunft noch einige grosse Duelle mit dem Skandinavier abliefern werde. «Ob es so eine grosse Rivalität wie bei Federer und Nadal sein wird, weiss ich aber noch nicht», so der Spanier, der sich in Sachen Arbeitsethos bei seinem Landsmann Nadal eine Scheibe abschneiden will. «Auch Rafa ist nicht der gleiche Spieler wie mit 22 oder 23. Ich bin 19 und habe noch viel an mir zu arbeiten.»

