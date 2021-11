Neue Details im Ehe-Drama : Hatte Mauro Icardi wegen Corona doch keine Affäre?

Mauro Icardi und Wanda Nara liefern sich eine öffentliche Schlammschlacht. Nun sickern neue Details über die angebliche Nacht des Betrugs durch.

Diese Bilder postete Icardi in der Nacht auf den 20. Oktober.

Wieder alles in Butter zwischen Wanda Nara und Mauro Icardi?

Wanda Nara verliess ihren Gatten Mauro Icardi in den vergangenen Wochen gleich mehrere Male. Zu tief sass der Stachel, nachdem sie der PSG-Stürmer angeblich mit der Schauspielerin China Suárez betrogen hatte. Öffentliche Liebesbekundungen, Versöhnungen, die nur von kurzer Dauer waren, dramatische Entschuldigungen für sein Fehlverhalten – Icardi kämpft um seine Liebe.

Scheinbar mit Erfolg. Aktuell deutet wieder alles auf ein Happy End im Rosenkrieg hin. Zudem sickern neue Details aus der vermeintlich verhängnisvollen Nacht mit der Schauspielerin an die Öffentlichkeit. Ist zwischen Icardi und Suarez überhaupt nichts passiert? Das berichtet die argentinische Journalistin Yanina Latorre, die von einem Telefonat zwischen Nara und Suarez wissen will. Die Affäre habe der Ehefrau gebeichtet: «Es stimmt, ich war bei Ihrem Mann.» Aber: «Bleiben Sie ruhig, denn wir haben es nicht geschafft, das zu vollenden, weil Mauro nicht konnte.»

Icardi soll Fieber gehabt haben, womöglich Corona. Darum habe Suárez im Hotel Le Royal Monceau in Paris nicht mit dem Profi-Fußballer geschlafen. Ob die neuesten Enthüllungen endlich Entspannung in die Schlammschlacht bringen, ist unklar. Auf Naras Instagram-Profil bleiben die Paarfotos der beiden vorerst gelöscht. Auf diesem Kanal hatte sie in den letzten Wochen mehrmals über ihren Ehemann hergezogen.