Hatte Michelle Hunziker Trennungssex mit Eros Ramazzotti?

Waren sie zusammen im Bett oder waren sie es nicht? Diese Frage stellen sich derzeit alle Fans von Moderatorin Michelle Hunziker und Sänger Eros Ramazzotti. Diese Gerüchte befeuerte die 46-Jährige selbst in der italienischen Talkshow «Felicissima Sera». So wurde die Bernerin in der Sendung gefragt, ob sie nach der Trennung von Eros nochmals schwach geworden und mit ihm in der Kiste gelandet sei. «Von Zeit zu Zeit, aus Anstand», meint Hunziker und erregt so die Gemüter der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Doch schnell stellt sie klar: «Das ist nicht wahr. Eros ist ohnehin wieder verliebt und in einer Beziehung.» Tatsächlich machte der Musiker erst kürzlich seine Beziehung mit der Unternehmerin und Ex-Model Dalila Gelsomino (34) öffentlich.

Michelle stellt die ganze Sache auf Instagram nochmals richtig

Obwohl Michelle ihre Aussage bereits in der Sendung richtiggestellt hat, scheinen die italienischen Fans der Moderatorin die ganze Sache nicht abzukaufen. So äussert sich die Schweizerin auf Instagram erneut zur angeblichen Sex-mit-dem-Ex-Geschichte. Dabei betont sie, dass ihre Antwort auf die Frage vollkommen selbstironisch gewesen sei. «Es ist klar, dass ich nicht so dumm bin, dass ich, wenn ich wirklich eine intime Beziehung mit einem meiner beiden Ex-Männer hätte, im Fernsehen darüber reden würde. Es war ganz offensichtlich ein Witz», so die dreifache Mutter.

Weiter warnt sie vor Falschaussagen. «Clickbait kann zu Spannungen zwischen Familien führen, hütet euch vor Fake News.» Sie findet zudem, dass man sich selbst nicht zu ernst nehmen sollte, und beteuert weiterhin: «Ich werde die ironische und selbstironische Person sein, die ich immer bin.»

Kein Liebescomeback für Eros und Michelle

Von 1998 bis 2009 waren Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti das Traumpaar. Damals endete ihre Liebesgeschichte allerdings wegen der Sektenmitgliedschaft von Michelle bei den «Kriegern des Lichts». Daraufhin folgten immer wieder Gerüchte über ein Liebescomeback der beiden Promis.

Erst in den vergangenen Monaten zeigten sich die werdenden Grosseltern bei Auftritten sehr vertraut. So spielte Michelle sogar in einem Musikvideo ihres Ex-Gatten mit. Eros dementierte aber immer wieder die Gerüchte einer Wiedervereinigung. So sagte er erst letztes Jahr zum italienischen Promi-Magazin «Oggi»:«Zwischen mir und Michelle, der Mutter meiner Aurora, die ich vergöttere, hat es weder eine gefühlsmässige Wiedervereinigung noch ein Wiederaufflammen der Leidenschaft gegeben.» Weiter hätten sich ihre Gefühle zueinander in eine ehrliche und solidarische Freundschaft verwandelt.