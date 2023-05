Musik-Ikone ist tot: «Hatte nie Starallüren» – so erinnert sich der Gemeindepräsident an Tina Turner

Im Alter von 83 Jahren ist Tina Turner am Mittwoch gestorben. Der Tod der Musik-Ikone löst Bestürzung aus. Auch in der Gemeinde Küsnacht, in der die Sängerin jahrelang lebte, ist die Trauer gross: «Ich habe heute Abend von ihrem Tod erfahren und beginne erst langsam zu realisieren, was passiert ist. Ich bin mit meinen Gedanken bei ihrem Mann und den Angehörigen und spreche ihnen mein Beileid aus», sagt Gemeindepräsident Markus Ernst gegenüber 20 Minuten.

Er selbst habe die Musik-Ikone persönlich gekannt und schon mehrmals getroffen : «Für mich war es immer wieder aufs Neue sehr speziell und aufregend. Sie hatte aber nie Starallüren und war eine sehr natürliche, authentische und herzliche Person», erzählt Ernst. Vermissen werde nicht nur er die Rocklegende: «Sie war in der Gemeinde sehr beliebt und auch engagiert. So war sie unter anderem die Patin unseres Seeretterboots Tina und hat auch eine wunderschöne Weihnachtsbeleuchtung gesponsert.»

Zuletzt habe er die Sängerin vor ein paar Monaten in ihrer Villa am Zürichsee getroffen. «Im Nachhinein hat diese Begegnung eine ganz andere Bedeutung, da es die letzte war», sagt Ernst. Über was er mit der Musik-Ikone damals sprach, will er nicht verraten: «Es war ein sehr persönliches Gespräch, an das ich mich gerne erinnere und deshalb für mich behalten möchte.»