Elena Miras im Spital: Fans sind in Sorge um Schweizer Reality-Star

In ihrer Instagram-Story berichtet Elena Miras von ihren Schmerzen. Instagram/elena_miras

Darum gehts Während eines Aufenthaltes in Spanien ist Elena Miras (31) im Spital gelandet!

Ärzte haben «zwei grosse Nierensteine» bei ihr festgestellt.

Nachdem sie entlassen worden war und nach Hause hatte reisen können, ist sie wieder in einer Klinik gelandet.

Der Gesundheitszustand von Elena Miras scheint sich einfach nicht zu stabilisieren. Nach einer Behandlung ihrer chronischen Magenprobleme meldet sie sich nun wieder aus dem Spital. In ihrer Instagram-Story berichtet die 31-Jährige, dass sie sich am gestrigen Abend noch gut gefühlt habe. Doch nach einem Event in Spanien hätten sie starke Schmerzen im Unterleib aus dem Schlaf gerissen. «Ich musste mich auch übergeben und dann wusste ich, irgendwas stimmt nicht», erzählt die Reality-TV-Darstellerin ihrer Community.

«Ich konnte mich dann später gar nicht mehr bewegen. Egal, wie ich mich hingelegt habe, es tat weh. Ich habe in meinem Leben noch nie so starke Schmerzen empfunden. Es war einfach so schlimm», berichtet Elena weiter. Schliesslich habe sie es nicht mehr ausgehalten und sei in die Notaufnahme gefahren. Rasch stellten die Ärzte fest, dass sich «zwei grosse Nierensteine» gebildet und festgesetzt hatten. Die nächsten Tage werde sie zur Beobachtung in der Klinik bleiben.

Kennst du Elena Miras? Logisch, sie ist ja fast in jeder TV-Show zu sehen. Hab auch schon was von ihr gehört. Nein, lese erstmals von ihr.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit muss sie laut eigenen Aussagen die Nierensteine operativ entfernen lassen, da sie zu gross sind, um sie – wie sonst üblich – mit dem Urin auszuscheiden. Dies wolle sie aber nicht in Spanien machen lassen, wie sie in einer Frage-Antwort-Runde mit ihren Fans offenbarte. «Mittlerweile geht es mir ein bisschen besser, aber ich habe sehr, sehr Mühe, mich zu bewegen, aufzustehen und etwas zu machen, was meine rechte Seite beansprucht», meint sie abschliessend in ihren Videos.

Elena Miras’ Spitaldrama geht in der Schweiz weiter

Kurz nach ihrem letzten Statement konnte Elena Miras das Krankenhaus verlassen und in die Schweiz zurückreisen. Doch von einer Besserung ist nichts zu sehen. Ihren rund 630’000 Followerinnen und Followern zeigte sie sich wieder im Spital. «Leider verschlimmert sich der Schmerz wieder», schreibt sie lediglich und verspricht: «Melde mich, sobald es mir besser geht.» Was der aktuelle Stand ist, bleibt bisher unklar.