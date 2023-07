Ex-Bachelorette: Yuliya Benza machte Ferien im Wohnwagen

Roadtrip in Italien : «Hatte Schweissausbrüche» – Yuliya Benza geriet mit dem Wohnwagen an ihre Grenzen

1 / 5 Um für eine Weltreise zu üben, wagte sich Yuliya Benza hinters Steuer eines Wohnmobiles – kein einfaches Unterfangen. Privat «Das Schöne daran ist, dass man viele Gleichgesinnte kennen lernt. Man ist komplett frei, kann losfahren, wann man will und an einem schönen Ort Halt machen», so die 28-Jährige. Privat. Weiter stellt sie klar: «Ich weiss, dass man mich auf den ersten Blick als eitel einschätzt, was ich aber nicht bin. Dreck macht mir nichts aus.» Privat

Darum gehts Ex-Bachelorette Yuliya Benza machte kürzlich einen aussergewöhnlichen Trip.

Die 28-Jährige reiste im Wohnwagen in die Toskana.

Gegenüber 20 Minuten packt sie über die abenteuerliche Reise aus.

Pünktlich auf den Sommer füllt sich der Feed auf Instagram mit Fotos von Influencerinnen und Influencern an atemberaubenden Stränden, in luxuriösen 5-Sterne-Hotels und vor romantischen Sonnenuntergängen. Nicht so bei Ex-Bachelorette Yuliya Benza. Die 28-Jährige wagte dieses Jahr einen abenteuerlichen Trip im Wohnwagen. «Ich liebe die Vielfalt und den Kontrast zwischen Luxus und Bescheidenheit. Eine Reise mit dem Wohnwagen tut jedem gut», erzählt die Zürcherin gegenüber 20 Minuten.

Der aussergewöhnliche Trip, den sie gemeinsam mit einer Kollegin unternahm, diente als Vorbereitung für eine Weltreise. Ganz ungewohnt war das Leben im Camper für die Ex-Rosenkavalierin aber nicht. «Ich habe vor fünf Jahren ein halbes Jahr lang in einem Wohnwagen gelebt. Darin gereist bin ich aber noch nie», verrät sie.

Yuliya mag es unkompliziert

Die beiden zog es mit dem Wohnmobil in den Süden. «Wir fuhren von Zürich aus in die Toskana. Danach hatten wir nichts geplant, ganz nach dem Motto ‹going with the flow›. Zum Teil haben wir erst an Ort und Stelle nach einem Campingplatz gesucht.» Für die unkomplizierte Yuliya war das kein Problem. «Ich weiss, dass man mich auf den ersten Blick als eitel einschätzt, was ich aber nicht bin. Dreck macht mir nichts aus. Vermisst habe ich nur das Mückenspray.»

Im ersten Moment hatte die Smart-Fahrerin jedoch Respekt vor dem grossen Gefährt. «Ich konnte mich aber schnell daran gewöhnen. Einzig die engen Kurven in Italien haben bei mir zu Schweissausbrüchen geführt.» Der einwöchige Trip verlief zum Glück unfallfrei. Für einen kleinen Fail-Moment sorgte Yuliya aber dennoch. «Einmal parkten wir auf einem Kiesplatz. Als ich losfahren wollte, blieb der Van stecken. Wir stiegen aus und begannen zu stossen. Dann bemerkte ich, dass ich die Handbremse nicht gelöst hatte», erzählt die gebürtige Ukrainerin lachend.

Yuliya plant schon die nächsten Campingferien

Von ihrem Campingtrip zeigt sich die Beauty-Unternehmerin begeistert: «Das Schöne daran ist, dass man viele Gleichgesinnte kennen lernt. Man ist komplett frei, kann losfahren, wann man will und an einem schönen Ort Halt machen.» Als Ferien-Highlights nennt sie die schönen Aussichten, Sonnenauf und -untergänge sowie ein Autokino unter freiem Himmel. Mittlerweile ist sie zurück in der Schweiz, doch für sie ist klar, dass es bald einen weiteren Camping-Ausflug geben wird. «Nächsten Monat möchte ich ein wenig länger weg. Wohin weiss ich noch nicht genau, aber Island kann ich mir gut vorstellen.»