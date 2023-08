Basel: Tschüss Antifa, Mickey Mouse ist wieder da

Über Nacht wieder zurück

Bereits am Samstag ging dieser Wunsch in Erfüllung. Der anonyme Künstler, der schon das Ursprungsbild gesprayt hatte, machte die Antifa-Schmiererei ungeschehen. Mickey und Goofy strahlen wieder von der Wand, von ungewollten politischen Botschaften ist nichts mehr zu sehen. «Wir sind sehr glücklich darüber», schreiben die glücklichen Grosseltern in einer Mail an die Redaktion. Das neue Werk unterscheidet sich nur in Details vom Alten. Goofy wirkt jetzt noch euphorischer als vorher.