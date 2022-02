Basel – Hatten es die Täter wirklich nur auf die Brille abgesehen?

Im Aeschengraben auf Höhe der Elisabethenanlage wurde am Mittwochabend ein 52-jähriger Mann überfallen. Die Täter brachten ihn zu Fall und raubten seine Brille. Dann flüchteten sie in verschiedene Richtungen.

Bei einem Raubüberfall in Basel wurde am Mittwochabend ein 52-jähriger Mann leicht verletzt. Der Geschädigte war um 20.15 Uhr zu Fuss im Aeschengraben unterwegs, wo er von zwei Unbekannten verfolgt wurde. Plötzlich hielt einer von ihnen das Opfer fest, woraufhin beide zu Boden gingen. Der Täter raubte dem Geschädigten die Brille, die nach dem Sturz am Boden lag, und flüchtete Richtung Aeschenplatz. Der zweite Unbekannte ergriff ebenfalls die Flucht in unbekannte Richtung, allerdings ohne in das Geschehen eingegriffen zu haben.