Conference League : «Hatten nur wenig Schlaf» – Vaduzer «Layla»-Jubel geht um die Welt 

Während Vaduz-Gegner Rapid Wien unmittelbar nach dem Spiel in Frust und Chaos versinkt, beginnt in den Katakomben die grosse Party der Liechtensteiner. Die Videos aus der Kabine gehen um die Welt. Besonders auf Tiktok werden die Vaduzer gezeigt, wie sie mit dem Song «Layla» die Qualifikation für die Conference League feiern.

FCZ zuletzt als Zweitligist im Europacup

Zur Auslosung der Gruppenphase war man trotz der kurzen Nacht wieder wach. In Europa geht die Reise nun in die Niederlande, nach Zypern und womöglich in die Ukraine. Die Gegner heissen AZ Alkmaar, Apollon Limassol und Dnipro 1. Erst mal steht jedoch wieder der Ligabetrieb auf dem Programm. Nach fünf Partien steht man auf dem zweitletzten Platz. Am Sonntag spielt man gegen Lausanne.