Hatten Harry und Meghan einfach nur «wirklich Pech» im Business?

Nach dem Aus von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan als arbeitende Senior Royals verlegte das Paar seinen Lebensmittelpunkt in die USA. Vielfach wurde daraufhin berichtet, dass sich die beiden eine Art Medien-Imperium aufbauen möchten. Tatsächlich erschienen in den vergangenen Monaten und Jahren einige Projekte, darunter die Autobiografie «Spare» von Harry Spare, das Kinderbuch «The Bench» von Meghan, ihre Netflix-Doku-Serie «Harry & Meghan» und der Podcast «Archetypes» der 41-Jährigen.

Es gab aber immer wieder Unkenrufe, dass es mit dem multimedialen Imperium angeblich nicht so rund laufe, wie man sich das anscheinend wünschen würde. Offizielle Statements des Paares gab es dazu aber nicht. Die beiden sollen jedoch angeblich denken, dass sie in den vergangenen Jahren «wirklich Pech» gehabt haben sollen. Das behauptet ein Insider aus Los Angeles gegenüber der britischen «Daily Mail». In der US-amerikanischen Entertainment-Hochburg geistere diese Meinung zumindest herum.

Drama um Spotify und Netflix

Kam der Podcast zunächst etwa noch gut an und setzte sich auf der Plattform Spotify im Sommer 2022 in mehreren Ländern an die Spitze der Podcast-Charts, wurde die Arbeit an «Archetypes» mittlerweile eingestellt. Mitte Juni wurde bekannt, dass es keine zweite Staffel geben wird – und dass die Zusammenarbeit mit Spotify komplett eingestellt wird.