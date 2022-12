Alt-Bundesrat Hans-Rudolf Merz spricht über das Leben als Bundesrat

Am 7. Dezember stehen Bundesratswahlen an. Für die SVP stehen Hans-Ueli Vogt und Albert Rösti zur Wahl, die SP schickt Eva Herzog und Elisabeth Baume-Schneider ins Rennen. In den Hearings vom Dienstag stellten die Kandidatinnen und Kandidaten sich dem Kreuzverhör anderer Parteien, wobei die Aussenseiter eher punkteten. Doch wieso will jemand Bundesrat werden und wie verändert sich das Privatleben dadurch? «Als Bundesrat kommt man schon ziemlich auf die Welt, dein Terminkalender ist gespickt mit Terminen, Freizeit ist da nicht mehr viel drin», verrät Hans-Rudolf Merz, der von 2003 bis 2010 für die FDP im Bundesrat sass. Auch ausschlafen könne man kaum mehr, er erwache noch heute regelmässig um fünf Uhr.

Die Erklärung: «Üblicherweise kann man sich am Sonntag auf die Beantwortung der Fragen in der Fragerunde vorbereiten. Doch ich hatte schlicht keine Zeit.» So habe er die Antworten dann unvorbereitet einfach ablesen müssen. «Als ich dann gesehen habe, dass da Bündnerfleisch steht, da konnte ich einfach nicht mehr. Als sie dann am Abend in der Tagesschau sagten, es gebe hin und wieder auch etwas Lustiges in der Politik, da wusste ich: Hoppla, jetzt ist es passiert.»