Hattest du einen heftigen Nachbarschaftsstreit? 

Nachbarin mit Schneefräse verletzt

Ein 60-Jähriger hat im Dezember 2021 in einer Waadtländer Gemeinde seine 40-jährige Nachbarin mit einer Schneefräse verletzt, wie im Video oben zu sehen ist. Der 60-jährige Italiener wurde nun zu einer 20-tägigen Bewährungsstrafe verurteilt. Darüber hinaus muss er dem Opfer 1000 Franken für moralische Schäden sowie 3000 Franken für verschiedene Rechnungen zahlen, darunter Apotheken-, Reinigungs- oder Physiotherapiekosten. Er muss auch für die Gerichts- und Anwaltskosten aufkommen. Die Vierzigjährige hat eine deutliche Narbe an der Hand sowie einen gewissen Verlust der Sensibilität in ihren Fingern erlitten.