Aufruf - Hattest du nach dem Booster Hautirritationen?

Reaktivierung von «Altlasten»?

Einige Personen berichteten, nach der Impfung Gürtelrose bekommen zu haben. Dabei handelt es sich um einen Hautausschlag, der auf das Varizella-Zoster-Virus zurückgeht, das auch die Windpocken verursacht. Einmal eingefangen, bleibt das Virus ein Leben lang im Körper und wird vom Immunsystem – so gut es geht – kontrolliert. Doch Infektionskrankheiten und andere Faktoren wie starker Stress können sie reaktivieren und Gürtelrose auslösen. Möglicherweise auch die Impfung. Der deutsche Virologe Alexander Kekulé vermutet, dass der Impfstoff das Immunsystem so stark in Alarmbereitschaft versetzt, dass es seine anderen Aufgaben vernachlässigt. «Deshalb kann es das Zoster-Virus nicht mehr so richtig in Schach halten und es kommt zu solchen Seiteneffekten.»