vor 19min

KERZERS FR

«Hau dir eine rein» – Frau rastet aus und droht einem Bus-Chauffeur

Vor einem Postauto in Kerzers FR kam es kürzlich zu einer wüsten Auseinandersetzung. Ein Video davon geht zurzeit viral. Auf dem Video ist eine Frau zu sehen, die dem Chauffeur droht und eine Mitreisende beleidigt.

«Nimm die Hände von meinem Bike, oder ich hau dir eine rein», schreit eine verärgerte Frau in einem Video, das zurzeit im Netz kursiert. Diese wollte mit ihrem Velo am Freitag in einen der Zugersatz-Busse steigen, die am Wochenende zwischen Kerzers und Brünnen Westside verkehrten. «Ich habe eine Maske, ich habe ein Ticket. Also lass mich ich den Bus», schreit die Frau. Der Chauffeur steht vor ihr, versperrt ihr den Weg und sagt ihr, dass sie ihr Velo aus Platzgründen im zweiten Ersatzbus abstellen soll.

«Hol doch die Bullen», schreit die Frau immer wieder. Eine Frau im Bus klinkt sich ein: «Blöde Kuh», ruft sie nach draussen. Dies bleibt von der verärgerten Frau nicht unbemerkt: «Was willst du denn? Du Corona-verseuchtes Opfer», antwortet sie prompt. Zum Schluss versucht ein anderer Fahrgast, den Disput zu schlichten. Dann bricht das Video ab.

Anzeichen auf Alkohol

Der Fall ist Postauto bekannt: «Der Vorfall trug sich am 7. August, um 14 Uhr

in Kerzers zu», sagt Mediensprecher Urs Bloch. Die Frau sei mit ihrem Velo im hintersten Teil des Busses eingestiegen – dort sei es eher eng. «Es gab dann einen Disput mit anderen Fahrgästen, weil sie keine Maske trug. Der Fahrer ist in den Fahrgastraum gegangen und hat sie aufgefordert, eine Maske zu tragen», so Bloch.

Zudem habe der Chauffeur die Frau aufgefordert, in den hinteren Bus einzusteigen, der ebenfalls nach Brünnen Westside fuhr. Dies, weil es dort für den Velotransport noch genügend Platz gehabt hätte. «Danach sind die beiden ausgestiegen, und von diesem Punkt an setzt das Video ein. Die Frau ist schliesslich nicht in den hinteren Bus eingestiegen und hat den Platz verlassen.» Der Fahrer habe den Vorfall der Polizei und seinen Vorgesetzten gemeldet. «Laut Aussagen des Fahrers gab es Anzeichen, dass die Frau alkoholisiert war.»

Keine Velos in Ersatzbussen erlaubt

Trotz der Schimpftirade der wütenden Frau blieb der Chauffeur ruhig – das ist im Video gut erkennbar. «Der Fahrer hat sich vorbildlich verhalten. Er ist ruhig geblieben und hat sachlich argumentiert», sagt Mediensprecher Bloch. In solchen Situationen müssten sich die Fahrerinnen und Fahrer deeskalierend verhalten. Ausserdem hätte der Busfahrer die Velofahrerin gar nicht mitnehmen müssen: «Grundsätzlich ist Velotransport in Bahnersatzbussen nicht möglich, weil es hier oft etwas eng wird. Es liegt im Ermessen der Fahrer, eine Ausnahme zu machen, wenn es die Platzverhältnisse zulassen.»

Im Netz löst der Clip derzeit viele Reaktionen aus. Unter anderem Moderator Jörg Kachelmann kommentiert das Filmchen mit den Worten: «Eine deutsche Touristin in der Schweiz.» Jemand anders twittert: «Eine Berlinerin? Sie spricht jedenfalls schneller als ein durchschnittlicher Berner.»