Spiel von Olympique Lyon nach schweren Fan-Krawallen abgebrochen

Lyon-Fans zündeten Pyros und lieferten sich Schlägereien mit den Paris-Fans. Twitter

Darum gehts Das Cupspiel zwischen dem Zweitligisten FC Paris und Lyon musste abgebrochen werden.

Der Grund dafür waren massive Fan-Ausschreitungen auf der Tribüne.

Der Paris-Präsident war ausser sich und wütete gegen Olympique Lyon.

Der französische Fussball kommt nicht zur Ruhe. Schon mehrfach kam es in der Ligue 1 in der laufenden Saison zu unschönen Szenen und Fan-Krawallen. So sorgten etwa Lyon-Chaoten vor rund einem Monat für einen Abbruch, als sie Marseille-Star Dimitri Payet mit einer Flasche am Kopf trafen. Am Freitagabend gab es nun erneut chaotische Szenen – und einen Spielabbruch. Erneut waren Lyon-Fans beteiligt.

So wurde das Cupspiel zwischen dem Zweitligisten FC Paris und dem Team des Schweizer Nati-Stars Xherdan Shaqiri (er sass auf der Bank) beim Stand von 1:1 kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit zunächst für rund 50 Minuten unterbrochen und schliesslich ganz abgebrochen. «Die zweite Halbzeit wird nicht fortgesetzt. Das Spiel ist definitiv beendet», teilte Lyon auf seiner Internetseite mit. Der Grund: Auf den Tribünen wurden Pyros gezündet, Lyon-Chaoten bewarfen die Paris-Anhänger mit Bengalos. Es gab zahlreiche Schlägereien. Aus Angst stürmten in der Folge hunderte Zuschauer und Zuschauerinnen den Platz. Sie wollten sich in Sicherheit bringen.

«Es gibt einen Haufen Idioten, die alles ruiniert haben»

Die Spieler? Fassungslos. Erst schien es so, als ob sie gar nicht verstanden hätten, was passiert war. Dann verliessen sie geschlossen den Platz. Die Ordner versuchten derweil das Chaos zu beenden. Doch keine Chance. Wie ein französischer Journalist der «L'Équipe» berichtete, seien in Paris nur sehr wenige Ordner gewesen, die die Situation hätten in den Griff kriegen können. Der Paris-Präsident Pierre Ferracci war nach dem Abbruch stinksauer, wütete gegen die Lyon-Anhänger: «Es gibt einen Haufen Idioten, die alles ruiniert haben, wie immer», so Ferracci gegenüber «RMC». «Und dieser Haufen von Idioten, das sind die Lyoner Ultras. Es ist offensichtlich, dass die Ultras gekommen sind, um ein Chaos anzurichten, wie immer.»

Für den Flaschenwurf auf Payet kassierte das Shaqiri-Team einen Punktabzug und das Spiel muss nachgeholt werden. Nun wird Lyon wohl eine happigere Busse kassieren. So teilte die französische Liga erst kürzlich mit, dass sie nun gegen Fangewalt hart durchgreifen werde. Hierzu brachte sie zusammen einen Massnahmen-Katalog heraus.

Zuletzt musste auch das Spiel zwischen Lyon und Marseille abgebrochen werden. Marseille-Spieler Payet wurde von einer Flasche im Gesicht getroffen. Twitter

Regierung macht Druck

Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu hat nach dem Abbruch eines Fussballspiels wegen Zuschauerkrawallen derweil den nationalen Verband unter Druck gesetzt. Laut Informationen der Sportzeitung «L’Équipe» soll die Politikerin den Präsidenten der FFF zu entschlossenen Massnahmen aufgerufen haben. Die Vorfälle seien empörend, soll die Ministerin in ihrer schriftlichen Mitteilung an Noël Le Graët erklärt haben. Der Verband müsse nun endlich durchgreifen, zitierte die Zeitung weiter. Le Graët hat die Vorfälle als katastrophal bezeichnet. Am Montag soll der Disziplinarausschuss des Verbands zusammenkommen.